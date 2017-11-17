​17 ноября в Ростовском колледже отраслевых технологий торжественно отметили столетие подготовки кадров для сельского хозяйства региона. За годы работы учреждение подготовило более 15 тысяч специалистов для АПК.



– Этот юбилей – особое событие. 100 лет назад, когда в стране грянула революция и все были заняты политическими проблемами, в Ростове было принято решение готовить кадры для сельского хозяйства, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Ведь какие бы потрясения ни происходили, мы прежде всего должны заниматься вопросами экономики, развивать регион. Сельское хозяйство традиционно является важнейшей отраслью экономики и, соответственно, попадает в сферу внимания системы образования, которая готовит кадры.



Сейчас Ростовский колледж отраслевых технологий – наследник пяти образовательных учреждений. К 100-летнему юбилею приурочили цикл специальных мероприятий: директорский прием лучших студентов, вечер встречи выпускников и ветеранов труда, открытие выставки в библиотеке, созданной сто лет назад и хранящей в своих фондах раритетные издания учебной литературы. В новое помещение переехал музей истории колледжа – теперь он носит имя своего идейного вдохновителя и многолетнего бессменного заведующего, ветерана-фронтовика Якова Храброва, проработавшего преподавателем более 50 лет.



Сегодня поздравить ветеранов и педагогический коллектив с юбилеем на торжество пришли представители департамента образования и департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, социальных партнеров – ООО «Красный маяк», СХП «Вощажниково», ЗАО «Новый путь», ООО «АгроНеро» и других, главы Ростова, Ростовского муниципального района, сельских поселений.



В настоящее время агропромышленный комплекс региона успешно развивается, в том числе благодаря работе квалифицированных специалистов. Индекс производства продукции сельского хозяйства за I полугодие 2017 года составил 103,7 процента к аналогичному периоду 2016-го. За 10 месяцев производство молока и яиц выросло почти на 6 процентов по сравнению с январем – октябрем 2016 года, мяса скота и птицы – на 3 процента, надои – более чем на 7 процентов.