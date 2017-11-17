​Сможет ли ярославский бизнес встроиться в мировые макроэкономические тренды и обеспечить себе стабильные перспективы? Эти вопросы обсуждались 16 ноября на форуме «Вместе в будущее». Организаторами мероприятия выступили ПАО «Сбербанк» и Правительство Ярославской области при участии экономического совета. В мероприятии приняли участие 165 человек: бизнесмены, представители органов власти, студенты.



– Крайне важно, чтобы знания актуальных трендов и возможности, которые открывает будущее, были доступны большинству предпринимателей Ярославской области. Это позволит им ориентироваться в ситуации и своевременно перестраивать свое мышление, подход к бизнесу. Если не сделать этого сегодня, завтра будет поздно, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Со своей стороны Правительство региона постоянно предлагает бизнесу новые возможности роста. Сегодня все структуры инвестблока направлены на поддержку этой сферы, на содействие в реализации проектов развития. Эта работа ведется в интересах как самих предприятий, так и всего региона.



Главной темой форума стали тенденции развития цифровой экономики, в основе которых заложен искусственный интеллект. Эти тренды участники мероприятия рассмотрели в рамках макроэкономических процессов в регионе и в целом в стране. Уже сегодня крупнейшие российские компании ориентируются на «умные» IT-технологии. Своим опытом поделился Сбербанк России. В скором будущем технологии, внедряемые в этом учреждении, позволят принимать 80 процентов всех решений с помощью искусственного интеллекта. Уже сегодня нейросети анализируют финансовые транзакции, собирают и используют информацию о клиентах, формируют уникальные пакеты предложений и услуг, принимают осознанные решения о выдаче кредитов и даже помогают бороться с мошенничеством.



– Сегодня знания – главное конкурентное преимущество. Наша миссия заключается в том, чтобы эти знания стали доступными для наших партнеров и клиентов, – подчеркнул вице-президент ПАО «Сбербанк», председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.



Участники форума пришли к выводу: чтобы бизнес-модели были эффективными в перспективе, они уже сейчас должны строиться по принципиально новым правилам, учитывая современные потребности социума.



Этот тренд актуален для инновационных разработок. Сегодня развитие высокотехнологичных проектов в регионе идет в рамках реализации Национальной технологической инициативы – в соответствии с вектором движения экономики, обозначенным Президентом РФ Владимиром Путиным. Многие проекты ярославских инноваторов уже получили поддержку Правительства области и успешно развиваются. В их числе – стартап-разработки в сфере медицины, IТ, промышленности и т. д.



– Основная задача не столько в том, чтобы ускоренно создавать новые продукты, сколько в том, чтобы вовлечь предпринимателей в активный поиск актуальной для них информации и возможностей для реализации бизнес-идей, – пояснил Максим Авдеев. – Сегодня высокие технологии все глубже проникают в жизнь человека. Поэтому наряду с крупными социальными проектами уже появляются и чисто бытовые или узкоспециализированные. Темпы развития сферы высокотехнологичных инноваций будут динамично расти. И мы уже сейчас должны готовить условия для того, чтобы наш бизнес успешно встраивался в эти процессы.