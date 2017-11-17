​17 ноября в кинотеатре «Родина» в Ярославле состоялось открытие конкурсной программы международного фестиваля актеров кино «Созвездие». Участников и гостей мероприятия приветствовал глава региона Дмитрий Миронов.



– Ярославская земля давно стала одной из самых значимых в России съемочных площадок, – сказал Дмитрий Миронов. – В городах и селах нашей области снимались многие фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кино. Вы, конечно, их хорошо знаете. Искусство кино никогда не воспринималось в нашей стране только как развлечение. Отечественные кинематографисты в своих лучших лентах поднимают самые серьезные проблемы нашей жизни, пытаются искать ответы на главные вопросы, вести диалог со зрителем. В этом ряду стоит и фильм «Крым», который сегодня открывает конкурсную программу фестиваля.



Дмитрий Миронов отметил, что украинцы и русские на протяжении многих веков жили вместе и относились друг к другу как братья. Абсолютное большинство граждан никогда не разделяли по национальному признаку общую историю и культуру.



– Спасибо создателям фильма за то, что они в своей работе тоже исходили из этого принципа, – отметил Дмитрий Миронов.



Режиссер «Крыма», продюсер, сценарист, журналист, телеведущий, президент управляющей организации ОАО «Творческое объединение «Красная звезда» Алексей Пиманов рассказал о работе над сценарием. Она началась в 2014 году.



– В тот момент Крым только присоединили, весь мир облетели эти знаменитые кадры – счастливые лица крымчан. И мы, начиная работу, думали, что будет что-то позитивное, светлое, – поделился Алексей Пиманов. – Понятно, что боевик, но с другим совершенно посылом. А потом случился Донецк, потом Луганск. Сообщения о тысячах погибших. Мы переписывали сценарий 18 раз. В конечном итоге пришло озарение: решили делать кино про то, что надо любить. Политика политикой, но надо просто взять и позвонить своим. Если после этого фильма хотя бы 100 человек позвонят родным и друзьям на Украину, значит, мы работали не зря.



Среди почетных гостей фестиваля сегодня были также актеры Павел Трубинер и Ольга Погодина.



«Созвездие» проходит в 24-й раз, и в четвертый раз честь открыть его предоставляется Ярославлю.



Дмитрий Миронов пожелал жюри и участникам мероприятия плодотворной работы, зрителям – интересных встреч с любимыми актерами и ярких впечатлений.