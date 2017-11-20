В театре имени Федора Волкова в Ярославле прошел концерт праздничного патриаршего хора Московского Свято-Данилова мужского монастыря. В исполнении именитого коллектива, лауреата международных и всероссийских конкурсов церковной музыки, прозвучала программа «Музыка, исцеляющая душу». Зрители услышали оригинальные распевы, духовные стихи, русские народные песни, прозу и даже уникальные колокольные звоны.



Концертная программа была посвящена знаменательному событию для Русской православной церкви: в этом году празднуется 100-летие восстановления патриаршества на Руси, а также 100-летие со дня избрания святителя Тихона на патриарший престол. Значение личности патриарха Тихона является особым для Ярославской земли. Святитель возглавлял Ярославскую епархию с 1907 по 1914 год. По ходатайству депутатов Ярославской городской Думы перед императором Николаем II в то время еще архиепископу Тихону было присвоено звание почетного гражданина города Ярославля.