|В театре имени Федора Волкова в Ярославле прошел концерт праздничного патриаршего хора Московского Свято-Данилова мужского монастыря. В исполнении именитого коллектива, лауреата международных и всероссийских конкурсов церковной музыки, прозвучала программа «Музыка, исцеляющая душу». Зрители услышали оригинальные распевы, духовные стихи, русские народные песни, прозу и даже уникальные колокольные звоны.
Концертная программа была посвящена знаменательному событию для Русской православной церкви: в этом году празднуется 100-летие восстановления патриаршества на Руси, а также 100-летие со дня избрания святителя Тихона на патриарший престол. Значение личности патриарха Тихона является особым для Ярославской земли. Святитель возглавлял Ярославскую епархию с 1907 по 1914 год. По ходатайству депутатов Ярославской городской Думы перед императором Николаем II в то время еще архиепископу Тихону было присвоено звание почетного гражданина города Ярославля.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:45
15 просмотров
2017.11.20 Северный водоканал приводит в порядок систему водоотведения в Мышкине2017.11.20 Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов2017.11.20 В Ярославле проходит XXIV Международный фестиваль актеров кино «Созвездие»2017.11.20 Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов2017.11.20 Корпус наблюдателей на выборах Президента России будет расширен за счет ярославских общественников