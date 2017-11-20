​20 ноября в регионе организована работа консультационных пунктов, в которых можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам прав и законных интересов несовершеннолетних. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.



Пункты открылись во всех муниципальных районах области. Режим работы – с 8.30 до 17.30. Подростков и их родителей, а также законных представителей ждут в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, органах по делам молодежи. Здесь их готовы проконсультировать по любым вопросам, оказать бесплатную профессиональную юридическую помощь.



Акция проводится с участием представителей управления Министерства внутренних дел России по Ярославской области, управления Федеральной службы исполнения наказаний России по ЯО, департамента образования, департамента труда и социальной поддержки населения, департамента государственной службы занятости населения, департамента здравоохранения и фармации, управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также нотариальной и адвокатской палат региона.