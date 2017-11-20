​20 ноября руководитель Рослесхоза Иван Валентик провел в режиме видео-конференц-связи всероссийское совещание, посвященное противодействию незаконным рубкам. Было отмечено, что борьба с «черными лесорубами» обозначена Президентом РФ Владимиром Путиным как одно из приоритетных направлений в Год экологии и особо охраняемых территорий.



Об успехах Ярославской области, 5-й в ЦФО по площади лесного фонда и уверенно занявшей за последний год передовые позиции в округе по борьбе с «черными лесорубами», доложил заместитель председателя Правительства Роман Колесов.



– Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу по сохранению природного богатства и легализации оборота древесины, и мы с ней успешно справились, – сообщил он. – В регионе создана эффективная многоуровневая система легализации оборота древесины. Благодаря внедрению системного межведомственного подхода за год более чем в 5 раз сократился объем незаконно вырубленной древесины. Если еще год назад регион занимал второе место по количеству незаконных рубок, то на сегодня мы улучшили показатели по ЦФО на восемь пунктов, полностью искоренив незаконные вырубки леса в промышленных объемах.



Кроме того, за год на территории области удалось сократить количество незаконных рубок в 1,9 раза, а размер причиненного лесам ущерба – в 6,1 раза. Выявляемость лесонарушителей увеличилась более чем на 26 процентов.



Достигнутые успехи – итог реализации Правительством региона плана комплексных мероприятий, основанного на межведомственном взаимодействии департамента лесного хозяйства, органов внутренних дел, прокуратуры, органов местного самоуправления и общественности. Помимо государственных лесных инспекторов выявлением и пресечением нарушений лесного законодательства на территории Ярославской области занимаются 27 специально созданных мобильных патрульных групп. С начала года государственными лесными инспекторами проведено 2545 патрулирований лесных участков, из них совместно с сотрудниками полиции – 265.



Материалы по всем выявленным фактам переданы в следственные органы. Возбуждено 44 уголовных дела. К уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ привлечены 15 человек. В добровольном порядке уже возмещен ущерб на общую сумму более миллиона рублей, в принудительном порядке взыскано около 500 тысяч рублей. Решением суда присуждено возмещение ущерба по семи случаям незаконных рубок в размере 589,5 тысячи рублей.



Кроме того, совместно с ГИБДД области усилен контроль за транспортировкой древесины. Проверено более 200 автотранспортных средств и выявлено 65 нарушений. По всем этим фактам сотрудниками полиции возбуждены административные дела.