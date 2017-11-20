В поселке Некрасовское завершается строительство крытого ледового катка, подрядчик приступил к финальному этапу работ. Возведение объекта ведется за счет средств из внебюджетных источников.



Инициатива создания спортивного комплекса на площадке рядом с районным Домом культуры возникла во время встречи главы региона Дмитрия Миронова с жителями поселка. Василий Полозов и отец погибшего хоккеиста ХК «Локомотив» Саидгерей Галимов обратились к губернатору с просьбой помочь построить в Некрасовском крытый каток.



В поселке ежегодно проходит матч памяти погибшей команды «Локомотив», на который почтить память ребят приезжают известные хоккеисты. В этом году на лед вышли Андрей Коваленко, Андрей Малков, Владимир Самылин, Алексей Горшков, Денис Гребешков, Евгений Сапожков. В составе команды ветеранов «Локомотива» также выступил губернатор Дмитрий Миронов.



– В поселке сильны хоккейные традиции. Здесь помнят о наших погибших ребятах, здесь растят юных спортсменов. И мы просто обязаны создать условия для тех, кто хочет заниматься на льду, для наших детей, – сказал Дмитрий Миронов. – На крытом катке некрасовцы смогут тренироваться в круглогодичном режиме, а не только тогда, когда погода позволит. Уверен, что на новом льду мы сможем воспитать новых звезд.



Строительные работы начались в августе. В октябре был готов металлический каркас сооружения. Сегодня над спорткомплексом уже установлен купол. Идут внутренние работы.



Площадь ледового поля – 1456 квадратных метров. Комплекс также включает в себя оборудованные раздевалки, зрительские трибуны на 220 мест, конференц-зал, помещения для уборочной техники.



Заливка арены льдом начнется в декабре. Планируется, что ледовый центр будет введен в эксплуатацию перед новым годом.