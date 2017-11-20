​На заседании рабочей группы Общественной палаты Ярославской области сегодня обсудили участие представителей общественности в мониторинге избирательного процесса на предстоящих выборах Президента России.



– Наш регион стал одним из пилотных, где в сентябре на выборах губернатора был успешно обкатан данный инструмент мониторинга. Сейчас Общественная палата России рекомендует создавать такие рабочие группы во всех субъектах страны, – рассказал председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин. – И мы, в свою очередь, продолжим эту работу.



Сергей Березкин сообщил, что к весне общественные наблюдатели должны стать полноправными участниками выборов. Соответствующие изменения в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» уже приняты Государственной Думой РФ в первом чтении.



– Одно из нововведений позволит общественным палатам России и регионов направлять своих представителей в качестве наблюдателей на выборы Президента, – сообщил член Общественной палаты Ярославской области Артем Иванчин. – Это расширит корпус наблюдателей за счет общественников, обеспечит большую открытость и прозрачность выборных процедур. Наши представители смогут присутствовать при подсчете голосов, знакомиться со списками избирателей.



Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров отметил, что участие общественников в избирательном процессе позволит получить четкую, объективную оценку события.



– Изменения в законопроект предполагают еще одно важное нововведение: все территориальные избирательные комиссии будут оснащены системами видеонаблюдения, – добавил Олег Захаров. – Протокол об итогах голосования участковая комиссия оформляет на месте, далее везет его в ТИК, где итоги заносят в ГАС «Выборы». Теперь весь этот процесс будет видно в Интернете.



По мнению авторов законопроекта, данная мера укрепит доверие граждан к результатам выборов.



Выборы Президента России пройдут в марте 2018 года.