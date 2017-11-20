​В этом году в Ярославской области отремонтировано 174 километра дорог, из которых 53 километра – на региональных дорогах опорной сети, 121 – в городских округах и поселениях.



Такие цифры сегодня были озвучены на оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.



– Состояние дорожной сети – одна из самых актуальных тем для населения, – отметил Дмитрий Миронов. – В текущем году нам многое удалось сделать, чтобы снять остроту проблемы. Из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность направлено около шести с половиной миллиардов рублей. Из них 1,3 миллиарда – финансовая помощь федерального бюджета.



Объем дорожного фонда в текущем году по сравнению с предыдущим увеличен на полмиллиарда рублей – в 2016 году он составлял 5,9 миллиарда. Значительно, более чем в два раза, выросли поступления из федерального бюджета.



Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов и в установленные Министерством транспорта РФ сроки – до 1 ноября. Введено в эксплуатацию 50 объектов, связанных с ремонтом покрытия и ликвидацией мест концентрации ДТП.



Устранено 23 места концентрации ДТП с установкой и модернизацией 23 светофоров, устройством тросового ограждения, восстановлением более чем 7 километров освещения. В результате доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в границах агломерации увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.Показатели по Ярославлю в разы превышают прошлогодние: отремонтирован 41 объект, 57 километров дорог, тогда как в 2016-м – 19 и 15,5 соответственно.



В ходе ремонта постоянно проводился мониторинг качества работ и соблюдения технологии. Контроль осуществлялся в ежедневном режиме как со стороны основных заказчиков, так и со стороны главных распорядителей средств федерального бюджета. В процессе участвовали депутаты Ярославской областной Думы, гражданские активисты, представители общественных организаций. Некачественно проведенные работы не принимались и не оплачивались.



Также в текущем году началась реконструкция автомобильного моста через реку Которосль в Ярославле. На эти цели в результате переговоров главы региона Дмитрия Миронова с Министерством транспорта Российской Федерации в регион поступило 450 миллионов рублей из федерального бюджета. Проект планируется завершить в первом полугодии 2018 года.



Кроме того, проведена серьезная работа по ремонту центральных улиц и тротуаров в зоне ЮНЕСКО в Ярославле. Много объектов реализовано в рамках программы «Решаем вместе». Отремонтировано 116 дворовых территорий, уложено 196 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.