​18 ноября в Ярославской государственной филармонии состоялась торжественная церемония открытия XXIV Международного фестиваля актеров кино «Созвездие». В мероприятии приняли участие известные российские актеры: народный артист России Сергей Никоненко, лауреат Государственной премии, народная артистка СССР Людмила Чурсина, народные артисты России Евгений Миронов, Андрей Соколов, Аристарх Ливанов, народная артистка России Наталья Варлей, заслуженная артистка России Оксана Сташенко, актеры Олег Масленников-Войтов, Наталья Тонких и Александр Песков.



На торжественной церемонии приз Гильдии актеров кино России «За выдающийся вклад в профессию» был вручен народному артисту России Евгению Миронову.



– Когда-то с этого фестиваля началось мое признание, а признание коллег, пожалуй, самое сложное, это наивысшая ступень. Можно получить признание зрителей, а среди коллег останется какое-то отчуждение. Но меня приняло наше братство очень тепло, и с этого начался мой актерский путь, я очень благодарен «Созвездию», – сказал на открытии фестиваля Евгений Миронов.



Впервые Евгений Миронов стал призером фестиваля в 1992 году, тогда он получил награду за роль в фильме «Любовь». В 1995-м актер был удостоен награды за работу в фильме «Утомленные солнцем».



Награду «За лучший актерский ансамбль» вручили режиссеру фильма «Время первых» Дмитрию Киселеву, а приз Гильдии каскадеров России – исполнителю трюков, заслуженному артисту России Василию Мищенко.



На церемонии открытия были представлены фильмы конкурсной программы и жюри фестиваля, в составе которого по традиции известные российские актеры. Именно они будут оценивать работы своих коллег и присуждать призы номинантам.



В конкурсной программе фестиваля 10 фильмов:



1. «Аритмия», режиссер Борис Хлебников.



2. «Большой», режиссер Валерий Тодоровский.



3. «Время первых», режиссер Дмитрий Киселев.



4. «Крым», режиссер Алексей Пиманов.



5. «Лиризмы», режиссер Николай Бурлак.



6. «Мотылек», режиссер Константин Худяков.



7. «Не ждали», режиссер Виктор Мережко.



8. «Нелюбовь», режиссер Андрей Звягинцев.



9. «О любви», режиссер Владимир Бортко.



10. «Со дна вершины», режиссер Яна Поляруш.



11. «Эластико», режиссер Михаил Расходников.



Итоги конкурса будут озвучены 23 ноября.