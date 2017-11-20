​Государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал» продолжает приводить водопроводное и канализационное хозяйство Мышкина в порядок. Составлен график предупредительного ремонта, однако нередко случаются аварийные ситуации.



Так, сегодня аварийная бригада начала подготовку к ликвидации подтопления подвалов трех домов фекальными стоками. Несмотря на то, что проблеме уже 40 лет, жители смогли добиться реакции на жалобы только после запуска оптимизации системы водоснабжения и водоотведения на областном уровне.



По словам специалистов, в этих домах неправильно установлены сети по контруклонам. В одном из зданий жителей подтапливает уже около 40 лет. Подвалы двух пятиэтажек залиты фекальными стоками, вытекают они и из канализационного колодца.



Раньше проблема решалась периодическим откачиванием стоков, теперь же будет произведена замена трубы. Также в колодце установят фекальный насос, которого здесь никогда не было. Это позволит правильно работать системе отвода канализации и не подтапливать подвалы жилых домов. Насос и труба уже куплены и привезены.



– Сегодня проводится промывка системы канализации в домах, ведутся подготовительные работы к установке насоса и замене трубы, – рассказал исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Виктор Прендота. – Кроме того, прорабатывается вопрос установки решеток на выпуске из дома. Сегодня что только не достали из канализационного колодца, вплоть до частей валенок.



29 декабря прошлого года был принят региональный закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласно ему с 1 января 2018 года они переходят к органам власти Ярославской области.



В рамках подготовки к выполнению этой работы в настоящее время в региональную собственность переданы активы Ярославля и Рыбинска – двух основных водоканалов. На них будет базироваться система водоснабжения и водоотведения в двух районах, на которые условно разделен регион, – в южном и северном. Несмотря на то, что полномочия полностью еще не переданы, Ярославский и Рыбинский водоканалы уже взяли на себя ответственность за поддержание систем водоснабжения, водоотведения и канализации в своих районах.



В Год экологии одним из приоритетных направлений Президент страны Владимир Путин обозначил, в частности, экологическое состояние реки Волги. Инициатором проекта «Чистая Волга» выступил губернатор Дмитрий Миронов. Главой региона поставлена задача обеспечить население качественной питьевой водой.