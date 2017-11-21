​20 ноября на оперативном совещании в Правительстве региона губернатор Дмитрий Миронов представил коллективу своего заместителя по внутренней политике Андрея Шабалина.



– Буквально на днях Президент страны Владимир Путин подписал указ, в котором определил основные критерии оценки деятельности глав регионов. Среди основных – удовлетворенность населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, деятельностью органов власти. Именно социальное самочувствие людей выходит сегодня на первый план и становится основным показателем работы органов власти, – сказал Андрей Шабалин. – Задача блока внутренней политики – выстраивать конструктивный диалог между властью и обществом.



Андрей Шабалин также отметил, что одной из основных задач, над которыми предстоит работать, является обеспечение легитимности предстоящих президентских выборов.



– Они должны пройти максимально легитимно и открыто. Над этим и будем работать, – подытожил Андрей Шабалин.



Андрей Шабалин окончил Нижегородское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО, проходил военную службу на должностях командного офицерского состава. Работал в налоговых органах, налоговой полиции, в Госнаркоконтроле. С 2003 по 2015 год – в МВД России. В 2010 году Андрей Шабалин получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». С 2016 года занимал должность заместителя генерального директора АО «ЯГК» по безопасности.