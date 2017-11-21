|21 ноября в Ярославле первый раз отмечают День Золотого кольца. Праздник, учрежденный по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, состоится именно в тот день, когда впервые прозвучала идея журналиста Юрия Бычкова организовать этот туристический маршрут по старинным русским городам. Это было ровно 50 лет назад, в 1967 году.
Для участия в торжествах в Ярославль прибудут мэры городов, входящих в состав Золотого кольца. Приедут главы Ростова Великого, Переславля-Залесского, Владимира, Суздаля, Иванова, Костромы, Сергиева Посада.
Планируется, что они подпишут учредительный договор о создании Союза городов Золотого кольца.
Начнутся мероприятия с Божественной литургии в Успенском соборе и других храмах.
В день 50-летия легендарного маршрута в Ярославль прибудут особые гости – 20 семейных пар из городов Золотого кольца, отмечающих в этом году полувековой юбилей совместной жизни. Гостей ждут специальный торт и традиционные свадебные пироги, семейные фотосессии, концерт свадебных и величальных песен.
Финальной точкой празднования станет открытие штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца и туристско-информационного центра. Гостям также представят проект бренда Союза городов.
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