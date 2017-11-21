​Представители трех компаний Ярославской области приняли участие в бизнес-миссии в Шанхай, которая проходила с 13 по 17 ноября. Это производители продуктов питания, «Ростов-Цикорий» и «Ярторгстрой», и лакокрасочных материалов – «Волжские краски». Поездку организовал Центр экспорта Ярославской области, входящий в инвестблок регионального Правительства.



В2В-встречи проходили на площадке экспоцентра Шанхая, где в это время развернулись две профильные международные выставки: продуктов питания «FHC China 2017» и защитных покрытий и технологий отделки поверхности «SF China 2017».



– В рамках подготовки к поездке мы проанализировали таможенную статистику Китая по продукции, которую планируют к экспорту участники нашей бизнес-миссии, – рассказала руководитель делегации, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Это оценка емкости рынка и долей компаний-импортеров, стран-экспортеров, объемов импорта на таможенных постах, таможенной стоимости импортных товаров, способов доставки, объемов регионального потребления. На основе этих данных мы даем предприятиям – участникам бизнес-миссии рекомендации по выработке стратегии вхождения на рынок Китая, учитывающей достигнутые договоренности с потенциальными покупателями их продукции. Предпринимателю следует сначала войти в малые и средние сети Китая, организовать взаимодействие с одним дистрибьютором и только потом расширять продажи в Китае.



Во время бизнес-миссии в сердце Шанхая начал работу первый демонстрационно-дегустационный павильон Российского экспортного центра, и делегация Ярославской области приняла участие в церемонии его открытия. В 2017 году шоу-румы с продуктами питания из России появятся еще во Вьетнаме и в Арабских Эмиратах. А в последний день деловой поездки Центром экспорта была организована встреча участников бизнес-миссии с директором по закупкам импортной продукции сети супермаркетов «Bailian» в Шанхае, у которой более 6 тысяч торговых точек на востоке Китая.



По итогам поездки компании – производители продуктов питания сделали выводы о необходимости скорректировать свой товар и его упаковку в соответствии с запросами китайских потребителей. Кроме того, необходимо учесть, что продукты питания приобретаются в основном через Интернет, и уделить внимание продвижению своих товаров на этом рынке.



– Эта бизнес-миссия была очень полезна, поставленные задачи мы выполнили больше чем на 100 процентов, – отметил участник поездки, заместитель генерального директора по снабжению ЗАО «Волжские краски» Александр Буров. – Не только обсудили с партнером возможности сотрудничества и предварительно договорились о совместной разработке рецептур лакокрасочных материалов, но и узнали много важной для нашего производства информации. Огромное спасибо за организацию бизнес-миссии Центру экспорта Ярославской области.



Центр экспорта предоставляет компаниям малого и среднего бизнеса Ярославской области все услуги по организации бизнес-миссий на бесплатной основе: поиск партнеров, организация переговоров и привлечение переводчиков. Также ярославские компании пользуются возможностью софинансирования участия в международных выставках, которую предлагает Российский экспортный центр. Так, компания – производитель кофе и шоколада «Собрание» была представлена на выставке отдельным стендом и оплатила лишь 20 процентов стоимости участия.