​21 ноября в Правительстве Ярославской области представители девяти организаций подписали Кодекс этической деятельности в сети Интернет, также именуемый Кодексом добросовестных практик.



– Цель кодекса – сделать информационное пространство безопасным и комфортным, – рассказала заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – В том числе обратить внимание на обработку и защиту персональных данных. Важность этого не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин. В феврале текущего года он подписал закон, усиливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных. Кодекс подразумевает стремление к открытости, достоверности подачи информации, корректному поведению в информационном пространстве.



Екатерина Троицкая завизировала документ от лица Правительства региона. Также в церемонии подписания приняли участие представители управления Роскомнадзора по Ярославской области, выступившего инициатором процесса, мэрии города Ярославля, МФЦ, ЯГТУ, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, академии МУБиНТ, нотариальной палаты Ярославской области и ОАО «Аэропорт Туношна».



– Данное мероприятие носит всероссийский характер и имеет важное значение для создания безопасного информационного пространства в период интенсивного развития информационных технологий, – отметила Екатерина Троицкая. – Изложенные в документе принципы станут достойным ориентиром для нашей работы в информационном пространстве. Подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет сегодня – это лишь первый шаг.



Кодекс добросовестных практик – это свод правил и принципов для компаний и организаций, которые работают в интернет-среде. Это не обязывающий, а декларативный документ.



Как сообщила заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Ярославской области Ольга Касимова, цель документа – защитить государство, общество и гражданина от угроз, связанных с развитием инфокоммуникационных технологий, и создать максимально безопасное цифровое пространство.



Организации, подписавшие документ, заявляют о своей готовности в содействии обеспечению безопасного информационного пространства в сети Интернет.



– Мы полностью поддерживаем инициативу, берем на себя ответственность за соблюдение положений кодекса, – сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.



Первые организации подписали документ в ноябре 2016 года в Москве на VII международной конференции «Защита персональных данных». За прошедший год в процесс включилось порядка 600 организаций. Подписать кодекс могут все заинтересованные стороны. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Роскомнадзора по адресу: rkn.gov.ru.