​Закон о региональном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, внесенный в Ярославскую областную Думу губернатором Дмитрием Мироновым, 21 ноября принят в первом чтении. Большинством голосов депутаты утвердили планируемые суммы доходов и расходов: на 2018 год – в размере по 59 миллиардов рублей, на 2019-й – по 61,7 миллиарда, на 2020-й – по 66,2 миллиарда.



Документом в полном объеме предусмотрено финансирование на выполнение майских указов Президента России, выплату заработной платы бюджетникам, меры социальной поддержки. Заложены средства и на реализацию важных проектов, в частности, на строительство хирургического корпуса областной онкобольницы.



– Проект прошел экспертизу, одобрен Минздравом. Весной после проведения конкурсных процедур и решения вопросов по выносу сетей начнутся работы, – сообщил на заседании Думы первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – На эти цели из федерального бюджета выделено 200 миллионов рублей, и 60 миллионов составит региональная часть софинансирования.



Областной бюджет сформирован бездефицитным, что полностью соответствует политике сдерживания роста государственного долга.



– Проект рассчитан исходя из благоприятного сценария развития экономики, – отметил заместитель председателя Правительства области Илья Баланин. – Мы прогнозируем порядка 10 процентов роста доходов в следующем году. Этого достаточно, чтобы обеспечить все первоочередные расходы бюджета, и остаются средства на развитие экономики и строительство социальных объектов.



По словам Ильи Баланина, ко второму чтению возможны точечные корректировки документа. Ряд предложений депутатского корпуса уже отработан.



– Объемы средств, заложенные на здравоохранение и социальную политику, впечатляют. По здравоохранению бюджет увеличен на полтора миллиарда рублей, по социальной политике – больше чем на два миллиарда, – сказала председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной Думы Лариса Ушакова. – Впервые за последние пять лет предусмотрено 142 миллиона рублей на ремонт лечебных учреждений и улучшение материально-технической базы, и еще 100 миллионов рублей ожидаем получить.



На заседании депутаты поддержали и увеличение в следующем году ассигнований на территориальную программу обязательного медицинского страхования на 2,5 миллиарда рублей. За счет этого планируется нарастить объем финансирования на заработную плату медицинских специалистов, а также расширить спектр услуг, предоставляемых на бесплатной основе.