​Ярославль занял 12-е место в экологическом рейтинге российских городов – 2017, составленном Минприроды России и Общероссийским народным фронтом.



Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, рейтинг – стратегический инструмент, способствующий совершенствованию природоохранной деятельности муниципальных властей. Он показывает степень эффективности экологического управления в крупных населенных пунктах страны и мероприятий, проводимых в регионах в рамках Года экологии. Оценка была проведена в 103 городах с населением более 100 тысяч человек на основе данных, представленных органами местного самоуправления.



– Очень важно, что именно в Год экологии наш регион смог добиться высоких результатов в направлении обеспечения экологической безопасности и, следовательно, создания благоприятных условий для жизни ярославцев, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Экологических проблем еще много, но мы значительно сдвинулись в их решении. В регионе успешно реализуется комплекс мероприятий по обеспечению качества питьевой воды, утилизации накопленного ущерба прошлых лет, ликвидации несанкционированных свалок и созданию лесопарковых зеленых поясов.



Методика оценки учитывает международные рекомендации, в частности, соответствует критериям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



В структуре рейтинга, как и в предыдущие годы, семь ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. Кроме того, учтены результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», текущий статус зеленых щитов вокруг городов, а также состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий.



В рамках Года экологии Ярославская область уверенно заявила о себе и в других федеральных рейтингах. По итогам проводимых природоохранных мероприятий регион на 5-м месте в ЦФО – после Москвы, Московской, Калужской и Рязанской областей. Кроме того, в этом году Ярославская область стала лидером экологического рейтинга информационной открытости регионов и предприятий России, составленного Общественной палатой РФ.



– Высокий показатель экологической информационной открытости нашего региона не случаен. В Ярославской области реализуется множество проектов, направленных на повышение прозрачности проводимых природоохранных мероприятий, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Юрий Фирсов. – Для принятия управленческих решений в сфере экологии важно иметь точную картину происходящего на территории. Поэтому одно из ключевых направлений нашей деятельности – подготовка и распространение экологической информации для всех заинтересованных сторон.



С рейтингом можно ознакомиться здесь.