21 ноября депутаты Ярославской областной Думы утвердили прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности региона, на 2018 год.



– Учитывая имеющуюся на сегодняшний момент тенденцию к стагнации рынка коммерческой недвижимости и конъюнктуру рынка приватизации компаний, сформирован «сдержанный» план приватизации на 2018 год, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Он ориентирован прежде всего на реорганизацию государственных унитарных предприятий. В последние годы российское корпоративное законодательство претерпело ряд существенных изменений, направленных на выстраивание эффективной системы управления корпоративными компаниями, повышение прозрачности их деятельности, обеспечение защиты прав акционеров. Уверен, что акционирование областных предприятий позволит сделать управление ими более гибким, эффективным, оперативным.



Планируется преобразовать в акционерные общества ряд государственных предприятий региона – это «Ярдормост», аптека №95 и Ярославское автотранспортное предприятие, которые работают в конкурентной сфере. Как ГП, они обязаны осуществлять закупки для собственных нужд в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд», ограничены в распоряжении имуществом, не имеют возможности финансирования со стороны собственника. Все это ограничивает их при принятии бизнес-решений, давая конкурентные преимущества другим участникам рынка. При акционировании ГП «Ярдормост» и ГП ЯО «Ярославское АТП» приоритетным остается сохранение в собственности региона 100-процентных пакетов акций предприятий.



Кроме того, в прогнозный план включены находящиеся в собственности области акции ОАО «Ярославский хлебозавод №4». Сфера деятельности общества также является высококонкурентной, и из-за этого предприятие вынуждено снижать первоначальные цены на продукцию на 40 – 60 процентов.



– В таких условиях для снижения себестоимости производимой продукции хлебозаводу жизненно необходимы вложения в модернизацию оборудования, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Включая пакет акций в прогнозный план приватизации, мы рассчитываем на привлечение инвестора, заинтересованного в развитии завода и сохранении рабочих мест.