​21 ноября в регионе впервые отмечают День Золотого кольца России. Основные торжества прошли в Ярославском художественном музее при участии губернатора Дмитрия Миронова, депутата Государственной Думы РФ, заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председателя подкомитета по туризму Сергея Кривоносова и председателя Правительства области Дмитрия Степаненко.



В этот день в музее собрались мэры всех городов, входящих в этот туристический маршрут: Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Владимира, Суздаля, Иванова, Костромы и Сергиева Посада, а также супружеские пары, которые отмечают в этом году золотую свадьбу.



– За полвека существования Золотого кольца в нашей стране и в мире произошло немало политических и экономических перемен, но маршрут остается популярным, – сказал, приветствуя их, Дмитрий Миронов. – Это показатель его признания миллионами иностранных и отечественных туристов. И в то же время 50 лет – хороший возраст для обновления маршрута, привлечения нового сегмента потребителей. Для этого необходимо дальнейшее объединение усилий участников туристического рынка.



Дмитрий Миронов отметил, что начало этой работе уже положено. В рамках проекта «Золотое кольцо 2.0» Ярославская, Владимирская, Ивановская и Костромская области совместными усилиями создают общий стандарт обслуживания туристов. Сформирован единый для четырех регионов фестивальный календарь, идет разработка портала, где будет сконцентрирована вся информация о городах Золотого кольца.



– Мы движемся в русле, обозначенном Президентом страны Владимиром Путиным, который неоднократно говорил о высоком потенциале внутреннего туризма в России, – добавил Дмитрий Миронов. – Важно грамотно использовать этот ресурс. Обновление Золотого кольца – один из важных шагов к переформатированию всей туристической отрасли.



В праздничный день все восемь мэров городов маршрута подписали учредительный договор Союза городов Золотого кольца, который создан по инициативе Дмитрия Миронова.



– Уверен, это событие даст новый импульс развитию маршрута, – подчеркнул Сергей Кривоносов. – Мы все в этом заинтересованы. В подкомитете по туризму Государственной Думы ведется активная работа по развитию маршрута Золотое кольцо. И одной из важнейших задач, стоящих перед нами, является создание условий для оптимального соотношения «цена – качество».



Мэр Ярославля и президент Союза городов Владимир Слепцов отметил, что руководство городов маршрута ожидает серьезная практическая работа.



– Мы сегодня должны быть едины, не соперничать, а усиливать и дополнять друг друга, – сказал Владимир Слепцов. – У нас здесь, в Ярославле, открывается штаб-квартира маршрута, где будут осуществляться генерация и воплощение идей. Раз в квартал мы будем собираться, обсуждать накопившиеся вопросы, решать проблемы. Ну а в конце года традиционно будем подводить итоги.



Для 21-й «золотой» супружеской пары из городов Золотого кольца в праздничный день в Ярославле были организованы экскурсии, фотосессии, исполнение величальных песен, приготовлены свадебные пироги.