​21 ноября, в День Золотого кольца, в Ярославле состоялось открытие штаб-квартиры Союза городов этого самого известного туристического маршрута России.



Она расположена на первом этаже Дома дружбы «Ярославль – Пуатье». Именно здесь будут разрабатывать единую туристическую политику и стандарты гостеприимства Золотого кольца, работать над программой продвижения маршрута.



Первыми экскурсантами стали мэры городов, входящих в маршрут, – Суздаля, Владимира, Переславля-Залесского, Ростова, Сергиева Посада, Иванова, Костромы, которых приветствовал глава столицы Золотого кольца Владимир Слепцов. В зале Дружбы им торжественно вручили паспорта туристов Золотого кольца России. В документе – странички с названиями городов и места для отметок об их посещениях. Благодаря паспорту путешественника можно получить привилегии и бонусы в рамках партнерской программы «Путешествие по Золотому кольцу»: скидки на меню в кафе, ресторанах, музеях, гостиницах.



В рамках торжественного события состоялась презентация туристско-информационного центра для тех, кто совершает индивидуальные поездки. Здесь специалисты предоставят всю необходимую для комфортного и интересного путешествия информацию, причем не только на русском, но также и на английском, немецком и французском языках. Время работы – с 10 до 18 часов ежедневно.



– Ярославская область заинтересована в развитии проекта «Золотое кольцо России», который получил статус национального, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – А информационная инфраструктура становится сегодня определяющей и ключевой в туризме. Появление в Ярославле двух инфоточек для путешественников – на вокзале Ярославль-Главный и здесь, в штаб-квартире – говорит о качественном переходе в развитии туризма в нашей области. Сегодня мы усиливаем работу по открытию таких центров и в муниципальных районах. В день открытия штаб-квартиры мэры Золотого кольца провели рабочее совещание, на котором обсуждались планы на 2018 год, а также был презентован фирменный стиль Союза городов.