​В соответствии с графиком, утвержденным губернатором Дмитрием Мироновым, в декабре к интерактивному порталу «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) должен быть подключен Рыбинск. Соглашение об этом сегодня подписали заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая и глава городского округа Денис Добряков.



– Портал уже положительно зарекомендовал себя в Ярославле, где работает с начала октября, – отметила Екатерина Троицкая. – Этот ресурс способствует выполнению поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды. «Решаем вместе» – эффективный механизм взаимодействия между гражданами и органами власти. Все участники процесса уже видят: эффект от такой работы есть. Исчезают годами существовавшие ямы во дворах, возвращается освещение, заканчиваются перебои с водоснабжением.



Екатерина Троицкая подчеркнула, что процесс работы портала – под пристальным контролем со стороны Правительства области. На отработку сигнала дано 10 рабочих дней.



На встрече присутствовали представители администрации Рыбинска, которые впоследствии будут заниматься поступившими через «Решаем вместе» сигналами. Коллеги из Ярославля рассказали им о технических особенностях ресурса, процессе модерации, механизме работы с обращениями.



– Практика приема обращений в электронном виде в Рыбинске есть: работает сайт администрации, действуют электронные почты сотрудников, я сам общаюсь с жителями в социальных сетях, – сказал Денис Добряков. – Но нужны системный подход и возможность контроля. Интерактивный портал «Решаем вместе» дает такую возможность. Это формат удобного общения и оперативного реагирования. Кроме того, портал может быть образовательным ресурсом, где жители получат понятную информацию о сферах ЖКХ, градостроительства, законодательства. Это снимет многие вопросы, которые волнуют людей вне зависимости от места жительства.



Директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов согласился с идеей о необходимости размещения на портале рекомендаций для граждан по действиям в типовых ситуациях, в том числе для облегчения процедуры отправки сообщения на портал. Такие рекомендации должны содержать ссылки на нормативные акты, разъяснять права граждан.



Сейчас на портале около 700 сообщений – на 200 больше, чем еще неделю назад. 300 из них получили ответы органов власти об отработке.



Справка



Все сообщения на портале четко классифицированы. Это позволяет сразу адресовать их профильному органу власти. Предусмотрено семь категорий: автомобильные дороги, безопасность, придомовые территории, ЖКХ, медицинские учреждения, работа МФЦ и транспорт. В рамках этих категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется ввод дополнительных.



Для того чтобы вопрос был принят модераторами, опубликован на портале и механизм решения был запущен, необходимо зарегистрироваться, указать свой электронный адрес, четко отнести свой вопрос к одной из семи категорий и написать сообщение, не превышающее 700 знаков.