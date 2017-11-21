​Распоряжением губернатора Ярославской области на должность директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике назначен Сергей Панчишный. Занимавший до этого пост директора департамента Александр  Сорокин стал  советником  первого заместителя Правительства области Виктора Костина.

К работе  Сергей Панчишный приступил с сегодняшнего дня. До последнего времени он был советником  заместителя председателя Правительства Ярославской области. Работал по продвижению и  организации таких проектов, как участие Ярославской области в «Петербургском международном экономическом форуме» и российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Занимался организацией  «Ярославской масленицы 2017» и первого в России семейного мото-фестиваля  «Moto Family Days».

Ранее Сергей Панчишный возглавлял различные бизнес-структуры.

Справка

Панчишный Сергей Александрович  родился 17 апреля 1966 года в городе Химки Московской области. Окончил Московский государственный университет культуры по специальности экономист-менеджер.  В разные периоды работал на руководящих должностях в бизнес-структурах. Возглавлял направление по управлению отелями сети ЗАО «Гелиопарк отель менджмент»,  был генеральным директором ЗАО « Гелиопарк Эммаус клаб отель».

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