​Распоряжением губернатора Ярославской области на должность директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике назначен Сергей Панчишный. Занимавший до этого пост директора департамента Александр Сорокин стал советником первого заместителя Правительства области Виктора Костина.



К работе Сергей Панчишный приступил с сегодняшнего дня. До последнего времени он был советником заместителя председателя Правительства Ярославской области. Работал по продвижению и организации таких проектов, как участие Ярославской области в «Петербургском международном экономическом форуме» и российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Занимался организацией «Ярославской масленицы 2017» и первого в России семейного мото-фестиваля «Moto Family Days».



Ранее Сергей Панчишный возглавлял различные бизнес-структуры.



Справка



Панчишный Сергей Александрович родился 17 апреля 1966 года в городе Химки Московской области. Окончил Московский государственный университет культуры по специальности экономист-менеджер. В разные периоды работал на руководящих должностях в бизнес-структурах. Возглавлял направление по управлению отелями сети ЗАО «Гелиопарк отель менджмент», был генеральным директором ЗАО « Гелиопарк Эммаус клаб отель».