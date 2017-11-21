​Сотрудники Правительства Ярославской области, руководители департаментов приняли участие в двухдневном семинаре по вопросам проектной деятельности в органах власти. Мероприятие было организовано Федеральным проектным офисом совместно с Центром проектного менеджмента РАНХиГС.



Правительство Российской Федерации в настоящее время осуществляет последовательный перевод системы государственного управления на метод проектного управления для эффективной реализации 12 основных направлений стратегического развития страны.



Обучение провела Наталья Гаркуша, заместитель директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС, сертифицированный руководитель проектов «IPMA Level C», «PRINCE2® Foundation», доктор наук, профессор. Слушатели получили теоретические знания по организации проектной деятельности в органах власти, ознакомились с опытом других регионов, детально проработали и предложили к реализации в Ярославской области в 2018 году четыре проекта.



Полученные на семинаре знания будут способствовать повышению эффективности реализации приоритетных федеральных и региональных проектов, позволят Ярославской области усовершенствовать систему управления.