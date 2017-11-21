​Завершен один из важных этапов реставрации памятника архитектуры XVII века – Конюшенного двора в Ростове. Здание подключено к газораспределительным сетям, и в следующем году здесь будут современное отопление и горячее водоснабжение.



Газификация Конюшенного двора открывает новые перспективы его использования. Руководство музея «Ростовский кремль» планирует открыть здесь музей русской дороги и реставрационные мастерские, организовывать праздники и выставки.



Однако вопрос реконструкции долгое время не мог сдвинуться с мертвой точки. Начать работу не позволяли затянувшиеся административные согласования. Об этом директор музея Наталья Каровская рассказала главе региона Дмитрию Миронову, когда в феврале он посетил объекты культурного наследия Ростова. Губернатор пообещал помочь.



– По поручению Дмитрия Миронова данный вопрос был тщательно проработан Правительством региона, – рассказал директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Трасса газопровода проходит в границах территории объектов культурного наследия федерального значения, поэтому использовался метод горизонтально направленного бурения. Работы успешно выполнены за четыре дня. Газопровод, к которому подключены сети, проложен под земляными валами. Соблюдены все требования федерального законодательства.



Конюшенный двор, расположенный у стен Ростовского кремля, – единственный в России конюшенный двор XVII века, дошедший до наших дней. Он был построен в 1680 – 1690 годах. С 1835 года в здании располагались военные склады. Последние сорок лет здание стремительно разрушалось и превратилось в руины. В 2013 году реставраторы приступили к возрождению памятника. Были восстановлены стены, воссоздан наружный декор, проведены работы по устройству межэтажных перекрытий, лестниц, кровли.