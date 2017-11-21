​В конце прошлого года принят региональный закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, которым предусмотрено объединение всех объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области. В настоящий момент в региональную собственность принято 232 объекта водоснабжения и водоотведения, в том числе 150 – городского поселения Мышкин и 82 – Мышкинского муниципального района.



– Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из задач, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В настоящее время ситуация с водоснабжением и водоотведением в регионе нуждается в реформировании и наведении порядка. Для модернизации сетей необходимы крупные инвестиции. Объединение объектов водоснабжения на территории региона позволит обеспечить комплексное централизованное управление системой водопроводно-канализационного хозяйства, контроль за ее модернизацией и повышение качества воды.



Уже идет подготовка к передаче объектов водоснабжения, находящихся в собственности Большесельского муниципального района. Вчера на совещании в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области были проработаны вопросы, касающиеся этого процесса.