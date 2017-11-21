​В Ярославской области активно реализуется программа «Земский доктор». Начиная с 2012-го и по 2016 год заключено 124 договора на предоставление одного миллиона рублей врачам, решившим переехать в сельскую местность. Если в прошлом году только 18 медиков избрали работу в муниципальных районах, то в текущем таких врачей уже 29. Всего планируется до конца года заключить 34 договора.



Один из лидеров по реализации программы «Земский доктор» в регионе – Ярославская центральная районная больница. Почти половина всех участников программы работает именно там.



– В этом году мы приняли на работу уже 11 врачей, думаю, что мы и двенадцатого успеем принять. И есть определенная очередь и на следующий год, – рассказал главный врач Ярославской ЦРБ Сергей Вундервальд.



Для многих врачей участие в программе «Земский доктор» – это возможность решить квартирный вопрос. Как и для семьи Чурочкиных, переехавшей в Ярославский район. Анна – участковый терапевт, ее супруг Александр – хирург. Их дочь, трехлетняя Даша, глядя на родителей, теперь тоже мечтает о карьере врача. Если мечта воплотится в жизнь, место для нового сотрудника в Ярославской ЦРБ найдется, говорят в больнице. А пока укомплектованность кадрами почти стопроцентная. По программе «Земский доктор» работают 62 специалиста.