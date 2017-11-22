​Центры «Мои Документы» (mfc76.ru) Ярославской области расширяют перечень предоставляемых услуг.



С этого месяца в любом филиале заявитель может получить такие услуги, как ксерокопирование и сканирование документов, составление проектов договоров дарения, купли-продажи, выезд работника МФЦ к заявителю не только в Ярославле, но и в Рыбинске, Ростове, Угличе, Переславле-Залесском.



– По итогам одного из заседаний Государственного совета РФ Президент страны Владимир Путин дал поручения по дальнейшему развитию деятельности многофункциональных центров предоставления госуслуг, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Наша задача – сделать получение любых видов государственных услуг более комфортным, повысить качество их предоставления. Поэтому в многофункциональных центрах для заявителей стали доступны дополнительные сервисы. Они позволяют посетителям экономить силы и время.



В настоящее время МФЦ оказывают 318 услуг. За десять месяцев 2017 года жители региона получили в центрах «Мои Документы» 678 тысяч услуг, тогда как за аналогичный период прошлого года – 490 тысяч.



– МФЦ совместно с Правительством Ярославской области работают в направлении постоянного улучшения обслуживания граждан, – подчеркнул руководитель областного МФЦ Александр Воронцов. – Обратиться к нам могут все желающие.



Наиболее часто в МФЦ обращаются за услугами Росреестра – это 50 процентов от общего числа.