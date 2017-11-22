​22 ноября на заседании Правительства области губернатор Дмитрий Миронов раскритиковал руководство Некоузского района и областной департамент ЖКХ за подготовку к зимнему сезону. Глава региона поручил в короткий срок решить проблему с отоплением жилых домов и двух социальных объектов – детского сада и школы – в селе Мокеиха, в помещениях которых температура ниже нормативной.



Село Мокеиха отапливается при помощи единственной в области котельной, работающей на торфе. Заготовленный запас энергетического топлива – порядка тысячи тонн, как положено по нормативу, был использован. Подрядчик прекратил поставки из-за ненадлежащего состояния дорог, обещая возобновить их после установления морозной погоды.



– Сейчас мы находимся в ситуации, когда поставщики не могут обеспечить нужды котельной, – сообщил директор областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Сформирована рабочая группа из наших специалистов и руководства района. На прошлой неделе в Мокеиху была отправлена модульная котельная на дизельном топливе, она сейчас отапливает село. Температура на теплоносителе в пределах 55 – 60 градусов. В ближайшее время примем меры, позволяющие повысить температуру теплоносителя и обеспечить подвоз торфа от других поставщиков. Это даст возможность использовать для обогрева домов и соцобъектов сразу две системы.



– Такое ощущение, что некоторые чиновники отопительный сезон проходят в первый раз. Меня не удовлетворяет, то, что вы рассказываете о ситуации. Это отговорки! – сказал Дмитрий Миронов. - Мы с вами говорим об этом еще в августе. Руководству района и блоку ЖКХ было поручено разобраться в ситуации. И что мы имеем? Дмитрий Александрович Степаненко, поручаю вам в трехдневный срок решить эту проблему и доложить о ситуации.