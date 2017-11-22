​Практически все запланированные показатели по ремонту и строительству дорог в регионе в этом году уже достигнуты. Об этом сегодня на расширенном заседании Правительства области сообщил губернатор Дмитрий Миронов.



– В текущем году нам многое удалось сделать, – сказал Дмитрий Миронов. – Из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность было направлено около шести с половиной миллиардов рублей. Один миллиард триста тысяч рублей при поддержке Президента России Владимира Путина мы получили из федерального бюджета. Это очень большие деньги. Контроль за подрядчиками осуществлялся в ежедневном режиме. Плохо выполненные работы не принимались и не оплачивались. Но окончательно говорить о качестве будем весной: посмотрим, как новые дороги пройдут осенне-зимний период. Это станет главным показателем качества проведенной работы.



Также глава региона рекомендовал активнее привлекать к оценке качества дорог представителей общественности.



Объем финансирования дорожной деятельности в регионе в 2017 году значительно больше, чем в предыдущие периоды. В 2016-м объем дорожного фонда составлял 5,276 миллиарда рублей, в 2015-м – 4,621 миллиарда. Финансовая помощь из федерального бюджета также увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом.



Отдельно участники заседания остановились на обсуждении реконструкции автомобильного моста через Которосль, которая началась летом этого года.



– Для жителей Красного Перекопа этот мост уже не один год остается серьезной проблемой, – отметил Дмитрий Миронов. – Напомню, что наши планы по ускорению работ были поддержаны Владимиром Путиным во время визита в Ярославскую область 1 сентября. Президент дал указание выделить на эти цели 450 миллионов рублей уже в нынешнем году. Благодаря этому мы завершим все запланированные работы в первом полугодии 2018 года.



Как сообщил и. о. директора департамента транспорта Евгений Моисеев, особое внимание в этом году уделено дорожной деятельности муниципальных образований. На эти цели было предусмотрено больше половины всех средств – около 3,5 миллиарда рублей. 2 миллиарда 800 миллионов затрачено на областные дороги. В областном центре отремонтировано 57 километров дорог и 41 объект. В 2016 году – 15 километров и 19 объектов.



Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов. Введено в эксплуатацию 50 объектов. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в границах агломерации увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Завершены работы по строительству и реконструкции 6,3 километра дорог. В частности, проведена реконструкция автодороги Ярославль – Углич.



Всего из запланированных рамками программ дорожного хозяйства 184 километров дорог на текущий момент завершено 174. 53 километра из них – региональные дороги опорной сети, 121 – городских округов и поселений. Еще не все муниципальные дороги, ремонтируемые за счет субсидии из областного бюджета, сданы в эксплуатацию. Сейчас устраняются замечания как к самим работам, так и к оформлению исполнительной документации. Работы с асфальтовым покрытием закончены полностью. Кроме того, выполнен карточно-ямочный ремонт покрытий общей площадью почти 600 тысяч квадратных метров.



244 миллиона рублей направлено на ремонт 122 дворовых территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». На сегодняшний день работы завершены в 116 дворах.