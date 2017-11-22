|Правительство Москвы готово безвозмездно передать Ярославской области 42 автобуса и 20 трамвайных вагонов. Об этом сегодня на расширенном заседании Правительства региона сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Решение принято после обращения в столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Дмитрий Миронов дал поручение направить в «Мосгортранс» специалистов для предварительного осмотра техники, ее отбора и подготовки к приемке.
Губернатор добавил, что в регион из Москвы также поступит более 2,5 тысячи учебников. Городской методический центр департамента образования города Москвы передаст их из своего обменно-резервного фонда в образовательные учреждения Ярославской области.
Правительство Москвы не первый раз оказывает помощь региону. В уборке дорог с прошлого осенне-зимнего сезона участвует поступившая из столицы коммунальная техника. В этом году на 600 миллионов рублей, выделенных московскими властями, проведена масштабная реконструкция зоны ЮНЕСКО в Ярославле: проведены работы на памятниках истории и культуры, отремонтированы дороги, тротуары, фасады зданий, обновлен Демидовский сквер.
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вчера, 16:45
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