​22 ноября на расширенном заседании Правительства Ярославской области были подведены предварительные итоги мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, проведенных в регионе в 2017 году.



– Год экологии, объявленный Президентом Владимиром Путиным, завершается. Многое из запланированного уже сделано. Но многие важные для региона проекты только стартовали, например, по утилизации накопленного ущерба прошлых лет и федеральный проект «Чистая Волга», инициатором которого стала именно Ярославская область, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Поэтому многое еще предстоит сделать. Это предъявляет к нам, представителям власти, руководителям предприятий и учреждений, общественным организациям еще более высокие требования по решению вопросов улучшения экологии нашего родного края.



За год Ярославская область заняла лидирующие позиции в федеральных экологических рейтингах, отражающих динамику природоохранных мероприятий в регионах, одновременно улучшив результативность по выявлению и пресечению правонарушений в сфере экологии.



По эффективности выявления мест несанкционированного складирования твердых бытовых отходов регион занимает 5-е место в ЦФО. Кроме того, Ярославль занял 12-е место в рейтинге экологического управления городов, составленном Минприроды России и Общероссийским народным фронтом, и вошел в пятерку лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов. Также Ярославская область стала единственным субъектом РФ, обеспечившим особый охранный режим на территории всех региональных памятников природы и поставившим их в 100-процентном объеме на кадастровый учет.



Как сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов, благодаря выстроенной в регионе системе межведомственного взаимодействия и усилению связей с общественностью за год удалось повысить эффективность контрольно-надзорных мероприятий более чем на 20 процентов. Одновременно с этим в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на снижение нагрузки на субъекты предпринимательства, количество проверок сокращено на 20 процентов. Сумма наложенных штрафов по выявленным нарушениям увеличилась на 45 процентов. Привлечено к административной ответственности 557 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму порядка 6,5 миллиона рублей. Выдано 166 предписаний об устранении нарушений.



Почти в 2 раза повышена эффективность борьбы с «черными копателями», обеспечившей сохранность природных ресурсов региона. Также значительно выросла результативность борьбы с браконьерами, особенно в период нереста. В регионе созданы и успешно работают 17 антибраконьерских групп. Количество рейдов увеличено на 33 процента, выявлено и пресечено 54 уголовно наказуемых преступления.



Выявлено 429 мест несанкционированного размещения отходов общим объемом более 24 тысяч кубометров, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. В целях усиления этой работы в «Рейтинг-76» включен показатель «Процент ликвидации выявленных свалок на территории муниципальных образований».



Эффективно на сегодняшний день справляются с решением данных вопросов Угличский, Мышкинский, Большесельский, Первомайский и Любимский районы, а также Рыбинск и Переславль-Залесский. Более 70 процентов выявленных свалок ликвидировано в Ярославле, Тутаевском, Рыбинском, Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском, Ростовском, Переславском, Гаврилов-Ямском, Брейтовском районах. В аутсайдерах рейтинга с показателями менее 70 процентов находятся Пошехонский и Ярославский районы.