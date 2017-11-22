|Решением Ярославской областной Думы с 22 ноября началась процедура формирования нового состава региональной Общественной палаты. Как сообщил ее председатель Сергей Березкин, трехлетний срок полномочий нынешнего состава совещательного органа истекает в начале следующего года.
– В течение месяца, до 22 декабря мы принимаем документы кандидатов в аппарате Общественной палаты Ярославской области по адресу: Советская площадь д.3, кабинет № 212 – сказал Сергей Березкин. – При необходимости поможем общественным организациям с оформлением. Консультации по подготовке документов на выдвижение кандидатов организованы по адресу: улица Революционная, дом 28. Нынешний состав региональной палаты очень авторитетный, сильный, с большим профессиональным, творческим и человеческим потенциалом. Будем надеяться, что в новый состав также войдут опытные и авторитетные люди.
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» установил отдельный порядок формирования региональных общественных палат, в связи с чем, в процедуру введен ряд принципиальных изменений: новый состав палаты формируется из трёх квот по 25 человек. Кандидатуры первых 25 членов, палаты, выдвинутых региональными отделениями общероссийских и межрегиональных организаций, утверждает Губернатор области. Еще 25 кандидатур – Ярославская областная Дума. Утвержденные ими 50 членов палаты совместно избирают оставшихся 25 членов путём голосования.
– Порядок прост и понятен. Каждое общественное объединение вправе предложить одну свою кандидатуру, – отметил председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий. – В январе на заседании Думы депутаты примут решение о том, кто из представителей общественности войдет в новый состав региональной палаты.
Справка
Общественная палата Ярославской области является постоянно действующим консультативным совещательным органом, который обеспечивает взаимодействие граждан России, проживающих на территории Ярославской области, с федеральными, региональными и муниципальными органами власти Российской Федерации в целях защиты прав и свобод граждан, удовлетворения их потребностей и интересов, а также защиты демократических принципов развития гражданского общества.
Не имея законодательных функций, палата тем не менее имеет право проводить общественную экспертизу законопроектов и иных нормативных актов федерального, областного и муниципального уровней, в соответствии со своими функциями выносить рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления. Также, на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" региональная Общественная палата является субъектом общественного контроля.
Основная деятельность и функционирование Общественной палаты осуществляются через ее постоянные комиссии. Согласно областному закону «Об Общественной палате Ярославской области» и регламенту ОП комиссии палаты действующего, третьего созыва были образованы и сформированы на первом пленарном заседании, которое состоялось 25 февраля 2015 года. Каждый член Общественной палаты обязан принимать участие в работе одной из ее комиссий.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:15
23 просмотров
2017.11.22 Виктор Костин провел заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений2017.11.22 Автодороги областной собственности этой ночью будут убирать порядка 280 единиц дорожной техники2017.11.22 Ярославская область приняла участие во всероссийской масштабной тренировке по ликвидации чрезвычайной ситуации2017.11.22 Ярославская область заняла лидирующие позиции в федеральных экологических рейтингах2017.11.22 Правительство Москвы готово безвозмездно передать Ярославской области автобусы и трамваи