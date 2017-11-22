​Решением Ярославской областной Думы с 22 ноября началась процедура формирования нового состава региональной Общественной палаты. Как сообщил ее председатель Сергей Березкин, трехлетний срок полномочий нынешнего состава совещательного органа истекает в начале следующего года.



– В течение месяца, до 22 декабря мы принимаем документы кандидатов в аппарате Общественной палаты Ярославской области по адресу: Советская площадь д.3, кабинет № 212 – сказал Сергей Березкин. – При необходимости поможем общественным организациям с оформлением. Консультации по подготовке документов на выдвижение кандидатов организованы по адресу: улица Революционная, дом 28. Нынешний состав региональной палаты очень авторитетный, сильный, с большим профессиональным, творческим и человеческим потенциалом. Будем надеяться, что в новый состав также войдут опытные и авторитетные люди.



Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» установил отдельный порядок формирования региональных общественных палат, в связи с чем, в процедуру введен ряд принципиальных изменений: новый состав палаты формируется из трёх квот по 25 человек. Кандидатуры первых 25 членов, палаты, выдвинутых региональными отделениями общероссийских и межрегиональных организаций, утверждает Губернатор области. Еще 25 кандидатур – Ярославская областная Дума. Утвержденные ими 50 членов палаты совместно избирают оставшихся 25 членов путём голосования.



– Порядок прост и понятен. Каждое общественное объединение вправе предложить одну свою кандидатуру, – отметил председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий. – В январе на заседании Думы депутаты примут решение о том, кто из представителей общественности войдет в новый состав региональной палаты.



Справка



Общественная палата Ярославской области является постоянно действующим консультативным совещательным органом, который обеспечивает взаимодействие граждан России, проживающих на территории Ярославской области, с федеральными, региональными и муниципальными органами власти Российской Федерации в целях защиты прав и свобод граждан, удовлетворения их потребностей и интересов, а также защиты демократических принципов развития гражданского общества.



Не имея законодательных функций, палата тем не менее имеет право проводить общественную экспертизу законопроектов и иных нормативных актов федерального, областного и муниципального уровней, в соответствии со своими функциями выносить рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления. Также, на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" региональная Общественная палата является субъектом общественного контроля.



Основная деятельность и функционирование Общественной палаты осуществляются через ее постоянные комиссии. Согласно областному закону «Об Общественной палате Ярославской области» и регламенту ОП комиссии палаты действующего, третьего созыва были образованы и сформированы на первом пленарном заседании, которое состоялось 25 февраля 2015 года. Каждый член Общественной палаты обязан принимать участие в работе одной из ее комиссий.