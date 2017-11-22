​22 ноября в Главном управлении МЧС России по Ярославской области в рамках всероссийской масштабной тренировки по ликвидации ЧС прошло селекторное совещание под руководством заместителя начальника регионального центра МЧС России Дениса Сычева.



В совещании приняли участие представители профильных подразделений органов исполнительной власти, УМВД, территориального гарнизона, Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предприятий.



По сценарию учений, произошла авария на подстанции, вследствие чего была остановлена котельная. Без электроснабжения и подачи теплоносителя остались образовательные учреждения и жилые дома.



– Были задействованы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационные комиссии региона и муниципальных образований, организации и учреждения, – отметил заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов. – В тренировке приняли участие около 3,5 тысячи сотрудников и более 870 единиц техники. Нам необходимо детально отработать каждый этап учений, для того чтобы понять, в каких направлениях усилить работу, где есть еще пробелы. Это очень важно, так как при ликвидации чрезвычайных ситуаций дорога каждая минута, а ошибки и промедления могут иметь серьезные и непоправимые последствия.



На совещании было доложено об организации и выполнении мероприятий по ликвидации ЧС и порядке проведения командно-штабной тренировки. Изложен краткий анализ данных обстановки на территории региона, проведено уточнение плана по смягчению рисков и реагированию на ЧС.