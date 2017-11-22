​Уборка дорог региона идет в штатном режиме.



– На автодорогах областной собственности этой ночью будет задействовано порядка 280 единиц дорожной техники. При необходимости ее количество будет увеличено, – рассказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. – Для обработки дорог используется песко-соляная смесь, для обработки обхода города Ярославля с мостом через реку Волгу – специализированный противогололедный реагент «Нордвей». Реагентов и техники у подрядчиков достаточно.



На сегодняшний день регион обеспечен всеми необходимыми силами, техникой и материалами для качественной обработки дорог. Ситуация на контроле у Правительства области.



В первоочередном порядке работы проводятся на дорогах опорной сети, трассах с автобусным сообщением, на школьных маршрутах, мостах, путепроводах, опасных участках дорог.



Работы по содержанию региональных дорог этой зимой выполняет госпредприятие «Ярдормост». 29 ноября 2016 года ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» заключила с ним контракт до 30 июня 2018 года.



В этом году «Ярдормост» дополнительно закупил пять единиц комбинированных дорожных машин с навесным пескоразбрызгивающим оборудованием и два автогрейдера.



Справка



Жители Ярославской области могут обратиться с жалобам на качество уборки дорог в диспетчерские службы ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ГП «Ярдормост», филиалов ГП «Ярдормост», которые работают круглосуточно. По всем обращениям будут приняты исчерпывающие меры.



Телефоны диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».