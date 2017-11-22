​21 ноября первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин провел очередное заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений.



Одним из основных вопросов стало развитие в регионе служб медиации, или примирения. Сегодня они действуют в восьми муниципальных районах, общее число – более 40. Наиболее активно работа идет в Рыбинском, Тутаевском и Угличском МР. Так, в Угличском районе создана территориальная служба примирения. С 2016 года функционирует мобильная группа медиаторов, которая плотно работает с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. На базе центра «Стимул» в Тутаевском районе подростков готовят к работе в качестве посредников по разрешению конфликтов, в Рыбинском успешно функционирует ассоциация сельских школ по организации службы школьной медиации.



– Если у нас в каждой школе, в каждом интернате, в учреждении социального пребывания и адаптации детей специалисты будут владеть методикой примирения конфликтов и она будет использоваться, это, безусловно, с положительной стороны повлияет на общую статистику правонарушений в регионе, – добавил Виктор Костин.



Уже можно говорить о серьезном улучшении ситуации. Как сообщил директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев, в Ярославской области число правонарушений среди несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности за совершение особо опасного деяния, в этом году снизилось более чем на 47 процентов.



Службы примирения уже созданы в девяти социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. В течение девяти месяцев этого года у них на сопровождении находились 82 семьи, и в 73 конфликты разрешились примирением.