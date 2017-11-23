​Правительство Ярославской области – финалист конкурса профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп», организатором которого является Аналитический центр при Правительстве РФ.



В ходе конкурса оценивается система управления проектами организации, то есть способность эффективно управлять их реализацией. Участие в отборе приняли федеральные министерства и ведомства, государственные компании, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Было подано более 130 заявок, из них три – из Казахстана, остальные – из 42 регионов России.



Конкурс направлен на повышение профессионализма специалистов, работающих в сфере управления проектами, через выявление, анализ и распространение информации о лучших практиках и специалистах. Также мероприятие ориентировано на поддержку организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности инструменты проектного управления. Кроме того, «Проектный Олимп» способствует росту эффективности деятельности органов государственной власти и организаций за счет использования инструментов и методов проектного управления.