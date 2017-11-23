​Структуры Минобороны будут проводить разработки инновационных средств защиты и адаптации организма в экстремальных природных условиях на базе Центра трансфера фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова в Ярославле. Как сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, соглашение об этом уже достигнуто, и в ближайшее время начнется работа.



– После визита Президента России Владимира Путина и по поручению главы региона Дмитрия Миронова ведется активная деятельность в направлении загрузки Центра трансфера фармацевтических технологий, – отметил Максим Авдеев. – В частности, работаем со странами Латинской Америки по направлению фармацевтических исследований на ярославской площадке.



Центр трансфера фармацевтических технологий Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского открыт в сентябре прошлого года. Его строительство шло с 2012 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».