​Пять инвесторов претендуют на получение земельных участков без торгов для реализации в Ярославской области девяти инвестиционных проектов. Технологию и преимущества упрощенной процедуры предоставления земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, обсудили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленности и конкуренции, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.



– Создание благоприятного инвестиционного климата и раскрытие инвестиционного потенциала региона – важнейшие направления деятельности органов государственной власти Ярославской области, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Наш регион входит в число наиболее привлекательных для инвестирования в Российской Федерации. Однако долгое время сдерживающим фактором развития экономики была сложность процедур, связанных с предоставлением земельных участков.



Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов региональным законодательством предусмотрено с 2015 года. Однако изначально процедура была так сложна, что до текущего года этим правом смогло воспользоваться только одно юридическое лицо.



По инициативе Дмитрия Миронова механизм скорректирован для удобства инвесторов, которые хотят реализовывать свои проекты на территории Ярославского региона, способствуя его развитию. В апреле 2017 года эти изменения внесены в областной закон, в результате процедура предоставления земельных участков под инвестпроекты стала понятной и прозрачной для бизнеса.



На сегодняшний день зарегистрировано девять ходатайств о предоставлении в аренду без торгов земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. Решение по одному из них уже принято.



– В соответствии с распоряжением губернатора земельный участок, находящийся в собственности Ростовского муниципального района, будет предоставлен в аренду без торгов ООО «Агропромышленный комплекс «Новикъ», – сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Участок площадью 77 гектаров предназначен для строительства тепличного комплекса по выращиванию овощных и зеленных культур. Большое количество обращений инвесторов свидетельствует о том, что данный механизм стимулирования инвестиционной деятельности работает и уже начал приносить результаты.