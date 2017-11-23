​C 1 января 2018 года инвесторы смогут получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в Тутаеве. Такая информация была озвучена на заседании совета по улучшению инвестиционного климата, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.

– Создание ТОСЭР и налоговые льготы – хороший стимул для привлечения инвесторов в моногорода, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Планируемые инвестиции в Тутаев – порядка 5,7 миллиарда рублей. Уже к началу октября были подписаны рамочные соглашения с тремя потенциальными инвесторами. Это проекты по созданию дизель-генераторов, производству резинотехнических и полимерных изделий, организации швейного производства. Придание статуса ТОСЭР моногородам Ярославской области – одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона.

Для утвержденных резидентов ТОСЭР будет действовать льготный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налогов. Существенно уменьшится размер страховых взносов. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов.

При этом компании должны будут реализовать инвестпроекты с минимальным объемом капиталовложений 10 миллионов рублей, создать не менее 10 рабочих мест.

Как сообщил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев, в Минэкономразвития от Ярославской области было направлено еще две заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах – на Гаврилов-Ям и Ростов.

– Заявка по созданию ТОСЭР в городском поселении Гаврилов-Ям рассмотрена 15 ноября на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР в моногородах Минэкономразвития РФ. Ожидаем подтверждающие документы, – доложил Максим Авдеев.

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