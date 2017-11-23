​22 ноября губернатор Дмитрий Миронов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата, в составе которого – представители органов региональной исполнительной власти и местного самоуправления, областной Думы и предпринимательских организаций. Совет призван скоординировать деятельность бизнеса и властей всех уровней для развития инвестиционной политики региона.



– Инвестиционная политика областной власти стала действенным стимулом для привлечения инвесторов на территорию региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Напомню: в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России. Ярославская область в рейтинге занимает 25-е место из восьмидесяти пяти. Это неплохая оценка нашей работы. Но нам есть куда расти.



Губернатор отметил, что регион участвует в реализации 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата, ведет активную работу по осуществлению проектов Агентства стратегических инициатив – по кадровому обеспечению экономики, развитию рынков НТИ. Хорошие результаты приносит и участие в различных экономических форумах, развитие институтов поддержки бизнеса.



В частности, в портфеле Корпорации развития Ярославской области, которая является «единым окном» для потенциальных инвесторов и оказывает им всестороннее содействие, сегодня более ста проектов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей. В индустриальном парке «Новоселки» инвесторам предоставлены площадки для создания крупного логистического комплекса и распределительного центра ООО «ОРЦ «Ярославль». Продолжается строительство нового фармацевтического завода «Безен Хелскеа», где будет более 30 рабочих мест.



При участии специалистов корпорации идет работа над проектом по строительству IT-центра компании «Тензор». Сегодня завершаются подготовительные мероприятия для демонтажа гостиницы-долгостроя «Чайка».



14 – 15 декабря в Ярославле пройдет инвестиционный форум, где будут представлены актуальные проекты. В числе самых масштабных – Ярославский биопарк с предполагаемым объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Это зоопарк нового поколения на территории 200 гектаров.