​Восьмой месяц подряд Ярославская область занимает 1-е место среди регионов ЦФО по индексу промышленного производства. Он составляет 115 процентов, тогда как в среднем по России – 101 процент.



Такие данные были озвучены на заседании совета по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленности и конкуренции, прошедшем в Правительстве области при участии главы региона Дмитрия Миронова.



Отмечено, что основу роста экономики составляет обрабатывающая промышленность. Доля прибыльных предприятий в регионе увеличилась на 14 процентов. Сегодня этот показатель достиг 78 процентов.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, в настоящее время в стадии запуска или предзапуска находится целый ряд проектов.



Так, на предприятии «Славнефть-ЯНОС» пройдена первая стадия защиты проекта по глубокой переработке нефти с объемом инвестиций 57 миллиардов рублей. Сроки его реализации – 2018 – 2023 годы.



Еще одним значимым проектом является возрождение судостроительного завода «Верфь братьев Нобель». Предприятие долгое время балансировало на грани банкротства. После того как к решению вопроса подключилось Правительство области, удалось привлечь стратегического партнера и договориться о вхождении предприятия в состав концерна «Калашников».



Ожидается, что процедуры по развитию предприятия начнутся уже в первом квартале 2018 года. Будет проведена его модернизация, в том числе и по направлению производства гражданской продукции. Здесь планируется выпустить несколько сухогрузов для перевозки пшеницы.



Наращивает производство гражданской техники и завод «Вымпел». По словам Максима Авдеева, можно говорить и о решении вопроса с кредитованием Ярославского радиозавода для завершения строительства цеха по сборке крупногабаритной бортовой космической аппаратуры. Общий объем инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей. 1,2 миллиона уже вложено. Запуск намечен на июнь 2018 года.



Хорошую динамику развития показывает предприятие «Русская механика», которое уже во втором полугодии 2018 года планирует совместно с китайскими партнерами запустить проект по производству специальной техники. Общий объем инвестиций – 1,5 миллиарда рублей.



На «Кордианте» в ближайшее время произойдет переход от производства легковых шин диаметром от 15 до 20 дюймов к шинам диаметром 17 – 20 дюймов.



Отдельная работа проводится региональным Правительством по поддержке предприятий в освоении зарубежных рынков. В целом динамика роста экспортной выручки за 9 месяцев этого года в Ярославской области составила 13 процентов.