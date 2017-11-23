​В Ярославле начала работу школа туристских волонтеров. В первом наборе – 20 слушателей, большинство из них – студенты младших курсов отделения регионоведения и туризма исторического факультета Ярославского государственного университета имени Демидова, на базе которого и открылась школа.



– Ярославская область претендует на лидерство в туристической сфере. Но развитие этого направления невозможно без компетентных специалистов. С целью улучшения качества обслуживания гостей, прибывающих в регион, мы и организовали школу волонтеров, – отметил заместитель директора департамента туризма Ярославской области Виталий Бормотов. – До конца года планируем обучить не менее 20 профессиональных волонтеров. Такая работа важна для формирования положительного образа Ярославской области.



В процессе подготовки молодые люди получат информацию о туристических ресурсах региона, на специальных тренингах освоят навыки общения и эффективные способы работы с возможными проблемными ситуациями. Один из лекторов – руководитель волонтерского туристского центра Москвы Владимир Березин.



После обучения волонтеры будут помогать в организации и проведении крупных туристических мероприятий, оказывать информационную поддержку гостям региона и участвовать в проведении мониторинга туристического потока.



– Это интересно, так как всегда будешь в курсе событий и можно лучше изучить будущую профессию, – объяснила свое решение стать волонтером студентка ЯрГУ имени Демидова Анастасия Гриневская.



Сейчас туристическая отрасль в Ярославской области активно развивается, в регионе регулярно проводятся крупные выставки, конференции, форумы, разрабатываются новые маршруты для путешествий, открываются туристические центры. Сегодня их уже семь: в Ярославле, Угличе, Тутаеве, Переславле-Залесском, Ростове, Мышкине и Рыбинске. И эта работа будет продолжена.