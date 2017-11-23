​До конца года каркас здания пристройки к ярославской школе №43 будет полностью достроен и закрыт крышей. Об этом сообщил директор департамента строительства области Виктор Неженец.



– Сначала будет возведена лицевая часть пристройки, которая прилегает к школе, а после этот участок будет отдан под прокладку наружной теплотрассы, – рассказал Виктор Неженец. – Сегодня отопление здания идет от существующей школы. Сам тепловой пункт уже реконструирован, осталось проложить теплотрассу, для того чтобы в следующем году иметь возможность производить отделочные работы.



В пристройке будут находиться актовый зал, кухня и более десятка учебных классов. Площадь помещений составит 4 тысячи квадратных метров. Пристройка будет соединена с основным зданием школы переходом, а для детей с ограниченными возможностями установят лифт.



– Работы по устройству наружных сетей и возведению перехода между школой и пристройкой планируется начать через 10 дней, – отметил руководитель проекта компании ООО «Виннер» Алексей Пономарев. – Переход отделен от основного здания школы деформационным швом, поэтому работы не будут мешать учебному процессу.



Пристройка рассчитана на 189 учебных мест. Стоимость проекта – 174,3 миллиона рублей, большая часть из которых – 122,7 миллиона – областные средства, остальные – из бюджета города.



Введение нового здания в эксплуатацию позволит школе организовать обучение в одну смену. Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин обозначил в качестве приоритетной задачи ликвидацию вечерних смен для учащихся школ.