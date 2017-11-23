​Сервис «Электронный дневник» набирает все большую популярность в Ярославской области. За десять месяцев 2017 года с помощью портала госуслуг этим ресурсом воспользовались 600 тысяч раз.



– Электронный способ получения государственных услуг становится для жителей региона обыденным делом, так как это существенно экономит силы и время, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – За успеваемостью своей дочери я тоже слежу с помощью «Электронного дневника». Узнать текущие оценки, результаты аттестаций, просмотреть расписание уроков и домашние задания, проверить посещаемость – все это доступно за пару кликов. Благодаря таким удобным сервисам число граждан, пользующихся электронным способом получения государственных и муниципальных услуг, увеличивается. Сейчас на портале зарегистрированы около 470 тысяч жителей региона. Задача, поставленная Президентом России, – довести их число до 70 процентов от всего населения области.



«Электронный дневник» предназначен для родителей школьников: в нем отражается вся информация, связанная с обучением. Здесь можно следить за успеваемостью, посещаемостью, знакомиться со школьными новостями и объявлениями, общаться с педагогами.



– Доступное и качественное образование – одна из главных задач, обозначенных губернатором Дмитрием Мироновым в стратегии развития региона «10 точек роста», – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Информатизация образования – одно из направлений нашей работы. При помощи «Электронного дневника» родители могут дистанционно контролировать ход образовательного процесса своих детей. Конечно, это не заменит личного контакта с ребенком и его педагогом, но возможность оперативно получать информацию, например, об отсутствии ученика в школе – это очень важно.



Возможность вести «Электронный дневник» обеспечена для всех школ Ярославской области. Родители имеют доступ к данным только своего ребенка. Вход на ресурс через портал госуслуг позволяет избежать обращения в школу при утрате логина или пароля.



Чтобы воспользоваться «Электронным дневником», необходимо пройти авторизацию на портале госуслуг. Логин и пароль для этого ресурса действительны для входа на сайты Пенсионного фонда РФ и Налоговой службы РФ.