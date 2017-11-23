​Подведены итоги конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. По его итогам поддержку получили 19 проектов из Ярославской области.



Наибольшая сумма – 3,9 миллиона рублей – выделена ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру». Средства предназначены для реализации проекта «Обыкновенная жизнь для необыкновенных ребят».



Грант на V Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Федора Ушакова, которым займется общество имени адмирала Ушакова, – 3 миллиона рублей, на просветительскую мобильную выставку «Жизнь, труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского» Спасо-Яковлевского Димитриева мужского монастыря Ростова – 2,7 миллиона.



Президентскую поддержку также получили проекты «Подготовка и проведение молодежной конференции для студентов и аспирантов в рамках Национального суперкомпьютерного форума» АНО «Национальный суперкомпьютерный форум», «Деятельность ресурсного центра этнокультурного просвещения в Ярославской области» ЯРО ООО «Ассамблея народов России». Кроме того, в списке – «Право голоса» для детей с тяжелыми нарушениями речи центра социальных проектов «Участие», «О прошлом для будущего» музея «Рыбинские рыбы», «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений Ярославской области: дела и люди» некоммерческого Фонда содействия развитию гражданского общества.



Грантом в размере 1,7 миллиона рублей отмечена военно-патриотическая детско-молодежная общественная организация «Центр «Патриот». Средства пойдут на проект «Священный долг», направленный на сохранение исторической памяти. 1,5 миллиона получит спортивный клуб «Физкультурник» на реабилитационно-творческий конный центр «Лошади дарят крылья».



Также в числе удостоенных президентских грантов областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, фонд «Ярославская школа письменности», центр правовой помощи «Содействие», региональная общественная организация «Союз журналистов Ярославской области» и другие.



С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов.



Справка



Конкурс проводится Фондом президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».