​В преддверии Дня матери, который в стране будут отмечать в ближайшее воскресенье, 23 ноября в ярославском КЗЦ прошло торжественное мероприятие, куда были приглашены семьи из всех уголков региона.



– Крепкая семья – залог процветания общества, поэтому такое большое внимание мы уделяем охране материнства и детства, повышению престижа семейных ценностей и укреплению авторитета родителей, – сказал, приветствуя собравшихся, губернатор Дмитрий Миронов. – Ваш ежедневный труд по своей сложности и ценности превосходит любую работу. Сколько сил и терпения, мужества и любви надо для того, чтобы дать жизнь новому человеку, вырастить его, воспитать достойным гражданином Отечества, родной земли.



Семьям, внесшим наибольший вклад в воспитание детей, а также многодетным матерям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на празднике традиционно были вручены областные награды. Медалей «За верность родительскому долгу» удостоены семьи из Ярославля: Людмила и Александр Доровских, воспитывающие 9 детей, Елена и Захарий Лунгу, в семье которых 10 детей, и Анна и Сергей Осокины – у них четверо детей.



Награду получила также ярославна Татьяна Титова. Она растит пятерых сыновей и одну дочку. Отмечены семьи из Угличского района: Нина и Николай Нагишкины, воспитывающие двоих родных сыновей и еще троих приемных, и Нина и Владимир Самошины, в семье которых пятеро детей. Медаль также вручена семье Татьяны и Александра Шишовых из Переславского района.



Все семьи получили единовременное денежное поощрение в размере 30 тысяч рублей.



Праздничный вечер продолжила концертная программа. На сцене выступили творческие коллективы и воспитанники школ искусств.



В муниципальных районах и городских округах области также в этот день прошли торжества. Были организованы концерты, конкурсные программы, детские праздники, викторины, фотовыставки и многое другое.