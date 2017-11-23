​23 ноября заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая провела второе заседание межведомственной рабочей группы по централизации закупок и иных видов торгов. Мероприятие организовано в рамках выполнения поручения губернатора Дмитрия Миронова о выработке комплекса мер по централизации закупок и иных видов торгов.



– Необходимо уделять особое внимание повышению качества планирования закупочной деятельности заказчиками, поскольку это непосредственно сказывается на эффективности расходования средств бюджета Ярославской области, – отметила Екатерина Троицкая.



На заседании был рассмотрен опыт региона по организации централизованного определения поставщиков, проведен анализ закупок продуктов питания, горюче-смазочных материалов и охранных услуг, проводимых учреждениями Ярославской области.



Централизация процесса позволяет расширить круг потенциальных участников закупки, привлечь крупных поставщиков. Все это помогает ежегодно экономить сотни миллионов рублей бюджетных средств.



– Наш департамент окажет всестороннюю помощь в организации централизованного определения поставщиков, – сказал директор департамента государственного заказа Ярославской области Андрей Афонин. – Централизованное определение поставщиков уменьшит временные и трудовые затраты на проведение закупок, а также исключит закупки с избыточными потребительскими свойствами.



По итогам заседания члены рабочей группы единогласно приняли решение о подготовке детализированного перечня совместно закупаемых товаров, работ, услуг и создании на основании детализированного перечня каталога товаров, работ и услуг для государственного заказа.



Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев поддержал идею распространения практики проведения совместных закупок среди медицинских учреждений, находящихся в функциональной подчиненности департаменту, с целью оптимизации закупочного процесса и экономии бюджетных средств.