|На интерактивном портале «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) увеличилось число тематик: к шестнадцати предусмотренным первоначально добавилось еще пять.
– Теперь через портал можно сообщить о плохой уборке дворов от снега и наледи, нарушениях в содержании детских площадок, наличии сосулек, открытых люках, нарушениях температурного режима в жилых помещениях, – рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Число тематик увеличено по поручению губернатора Дмитрия Миронова. На недавнем расширенном заседании Правительства региона он положительно оценил работу портала и подчеркнул важность продолжения его развития.
Теперь на ресурсе 21 тематика в семи категориях, и по любой из них жители Ярославля могут написать сообщение. На «Решаем вместе» уже 1020 зарегистрированных пользователей. Зафиксировано больше 3 тысяч посещений, поступило порядка 700 сообщений. Большинство – по нарушению правил уборки дворов и территорий. В этой тематике – 120 сигналов. 100 сообщений касаются проблем с освещением во дворах, 88 – нарушений графика работы транспорта.
Сегодня Екатерина Троицкая вместе с главой администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля Любовью Суровой проконтролировала качество выполнения работ по ремонту качелей в одном из дворов по улице Чкалова. Соответствующее обращение жителей было обозначено как реализованное.
– Старые подвесы качелей на детской площадке заменены, – сообщила Любовь Сурова. – Во время проверки мы убедились, что дети и родители довольны результатом. Обновленные качели уже вовсю используются.
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вчера, 17:00
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