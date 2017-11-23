​С начала года обманутым дольщикам Ярославской области бесплатно выделен 21 земельный участок, что на 20 процентов больше, чем в 2016-м. А сегодня в департаменте имущественных и земельных отношений прошло очередное заседание комиссии по вопросам бесплатного предоставления земли, находящейся в собственности региона, для индивидуального жилищного строительства в собственность отдельным категориям граждан.



– Глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу усилить работу по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан, – отметила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – В настоящее время в Ярославской области бесплатно предоставлено в собственность более 3180 земельных участков, в том числе более 2160 – многодетным семьям, 300 – обманутым дольщикам. В рамках регионального закона №14-з земельные участки в аренду без торгов получили более 100 многодетных семей.



По результатам сегодняшнего заседания комиссии земельные участки бесплатно получили два заявителя, выбывшие по достижении предельного возраста из целевой программы по поддержке молодых семей. Еще два участка предоставлено обманутым дольщикам, в том числе жительнице Ярославля Нине Герасимовой. Она получила бесплатно землю в селе Семендяйка Переславского муниципального района.



– Я хотела получить участок именно здесь, недалеко от трассы М8 «Холмогоры», а главное, недалеко от живописного Плещеева озера, – рассказала Нина Герасимова. – Хотим построить дачный дом.