​23 ноября в Доме профсоюзов в Ярославле прошла ежегодная конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта, посвященная итогам реализации приоритетных проектов. Участие в мероприятии принял глава региона Дмитрий Миронов.



– Благодаря вашему активному участию и общественному контролю у меня есть возможность получать неискаженную информацию о реальных проблемах людей, о нарушениях, об острых вопросах, которые необходимо решать, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы являетесь индикатором, который реагирует на болевые точки общества. Мы с вами движемся в едином фарватере. Те вопросы, которые на сегодняшний момент поднимает ярославский штаб ОНФ, являются приоритетными в работе регионального Правительства.



Губернатор отметил эффективность программы «Решаем вместе», в запуске которой ОНФ принимал непосредственное участие: приведено в порядок 120 дворов, благоустроено около 80 мест общего пользования.



Участники встречи рассмотрели предложения по эффективному исполнению майских указов Президента РФ, вопросы, связанные с повышением качества жизни граждан. В частности, большое внимание было уделено развитию здравоохранения. Обсудили вопрос дальнейшей проработки концепции развития скорой медицинской помощи, медицинское обеспечение населения поселка Борок в Некоузском районе.



– Больница в Борке находится в ведении Федерального агентства научных организаций России, которое прекратило финансирование учреждения, – отметил Дмитрий Миронов. – Для того чтобы люди не пострадали и не были лишены медицинской помощи, в медучреждении планируется организовать врачебную амбулаторию как структурное подразделение Некоузской ЦРБ. 1 ноября с Российской академией наук уже заключен договор о безвозмездном использовании этого здания.



В перспективе в амбулатории будет предусмотрен дневной стационар, организован прием врачей-специалистов, оборудован процедурный кабинет. Кроме того, в Борок для проведения консультаций будут выезжать медики из Некоузской ЦРБ. Сейчас идет лицензирование.



– Дмитрий Миронов не просто включился в решение этого вопроса, но и взял его под постоянный контроль, – отметил активное участие губернатора в процессе сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кузенев. – На сегодня уже снята остро стоявшая после закрытия борковской больницы проблема транспортной связи с районным центром.



Одно из направлений совместной работы активистов ОНФ и региональных властей – борьба с несанкционированными свалками. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев рассказал о проекте «Центр мониторинга благоустройства городской среды», который разработан и скоро будет запущен на федеральном уровне. Цель – вовлечь граждан в процесс облагораживания дворов и зон отдыха, формирование чувства ответственности за инфраструктуру своего населенного пункта.



Еще один важный экологический проект – «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок». В его рамках представители народного фронта регулярно в ходе выездных рейдов проводят проверки сообщений о незаконных свалках и инициируют их ликвидацию.



Также в рамках встречи обсудили совершенствование дорожной отрасли, работу по оценке качества услуг в различных социально значимых сферах – медицине, образовании, социальном обслуживании – в рамках проекта «Народная оценка качества» и другие важные вопросы.



– Примеров нашей с вами совместной деятельности много, – сказал Дмитрий Миронов в завершение мероприятия. – Еще раз благодарю за работу и впредь рассчитываю на вашу беспристрастную оценку и помощь.